Полторы сотни южноуральских чиновников скрыли доходы

В Челябинской области чиновники прячут доходы и имущество и не знают законов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, почти полторы сотни государственных и муниципальных служащих сдали декларации о доходах и имуществе с нарушениями. Об этом сообщил глава Южного Урала Алексей Текслер на заседании совета при полномочном представителе президента России в УрФО по противодействию коррупции.

По словам южноуральского губернатора, несмотря на перенес срока отчета чиновников о доходах и расходах, а также об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год на 1 августа, в органах госвласти сведения к 30 апреля представили 1 817 человек (99,3 % от общего числа тех, кто должен отчитаться в этом году). В муниципалитетах отчитались 9 033 человека (98,09 % от общего числа тех, кто должен отчитаться в этом году). Все декларации будут проверены на полноту и достоверность.

Впрочем, оперативность отчетов не сопровождается щепетильностью по отношению к исполнению антикоррупционного законодательства. Так, например, в 2019 году было рассмотрено 772 материала в отношении государственных и муниципальных служащих, выявлено 14 фактов несоблюдения требований об урегулировании конфликта интересов. К мерам ответственности привлечены 12 руководителей госучреждений и 2 госслужащих.

А вот по итогам 2019 года было рассмотрено 158 уведомлений о возможном конфликте интересов. К ответственности за нарушения привлечены 15 служащих. Основная причина – незнание норм законодательства.

Кроме того, к ответственности за сокрытие доходов и имущества, факты которого вскрыты в ходе проверки расходов служащих, к мерам ответственности привлечены 137 человек. Алексей Текслер пообещал полпреду президента в УрФО Николаю Цуканову, что все они будут наказаны. Впрочем, не уточнил, о каких именно наказаниях идет речь.

Челябинск, Виктор Елисеев

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