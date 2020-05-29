В Челябинской области отправили на карантин по COVID-19 собаку

В Челябинской области отправили на карантин собаку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора, двухмесячный щенок прилетел вместе с хозяйкой из Армении. Женщину вместе с попутчиками поместили в обсерватор в Челябинске.

«Специалисты Россельхознадзора выехали на место, досмотрели животное, измерили температуру и вручили хозяйке двухмесячной дворняжки предписание об изолированном содержании животного по месту жительства владельца на весь период карантина, – сообщили в ведомстве. – До подтверждения или исключения заражения COVID-19 владельца карантин собачка будет проходить в поселке Кременкуль по месту прописки хозяйки».

Ухаживать за щенком будут родственники женщины, так как она осталась в обсерваторе. Щенок не должен контактировать с другими людьми и животными. В случае появления Незамедлительно информировать государственную службу в случае внезапного появления у животного клинических признаков острой респираторной или кишечной инфекции, нужно будет сразу же известить Россельхонадзор.

В ведомстве отмечают, что это первая в регионе отправленная на карантин.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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