Заместитель министра строительства Челябинской области не смогла выйти из СИЗО

Заместитель министра строительства Челябинской области Татьяна Антонова проведет под стражей еще минимум 3 месяца. Такое решение принял Тракторозаводский районный суд Челябинска.

Как уже сообщал «Новый День», чиновницу задержали 3 апреля. Ей предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, в 2016-2017 годах чиновница получила от заместителя генерального директора коммерческой организации 2,2 миллиона рублей за совершение действий по обеспечению оплаты за исполнение договорных обязательств по муниципальным контрактам.

Антонова вину не признает.

Защита просила изменить ей меру пресечения на домашний арест, но сторона обвинения настаивала на продлении срока содержания под стражей, заявляя, что чиновница обвиняется в совершении особо тяжкого преступления и может скрыться от следствия, а также оказывать давление на свидетелей.

Суд принял сторону прокуратуры и продли срок содержания под стражей до 2 сентября.

Челябинск, Павел Зварзин

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