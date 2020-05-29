Сотрудница южноуральского УФСБ сбила мужчину на пешеходном переходе

В Челябинске фельдшер скорой помощи впал в кому после того, как его сбила сотрудница УФСБ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 308 военный следственный отдел проводит доследственную проверку по факту ДТП, в результате которого мужчина-пешеход получил тяжелые травмы.

Авария произошла утром 22 мая на улице Профессора Благих. 33-летний фельдшер скорой медицинской помощи переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда его сбил автомобиль Subaru Forester. За рулем иномарки находилась 41-летняя сотрудница УФСБ России по Челябинской области.

По словам коллег пострадавшего, после госпитализации у пострадавшего медика диагностировали открытую черепно-мозговую травму, множественные переломы костей черепа и костей таза, внутричерепную гематому. Сейчас он находится в коме.

Известно, что на месте ДТП на водителя составили административный протокол по части 2 статьи 12.3 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на право управления им, страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства).

По факту наезда на пешехода материалы переданы для проверки и принятия процессуального решения в 308-й военный следственный отдел, так как за рулем была военнослужащая – сотрудница УФСБ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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