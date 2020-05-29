Южноуральский губернатор задекларировал 17 миллионов годового дохода и «гнездышко» на Кипре

За 2019 года губернатор Челябинской области Алексей Текслер заработал 17 миллионов рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», доход главы Южного Урала за прошедший год составил 16,9 миллиона рублей. Именно такую цифру Алексей Текслер указал в своей декларации о доходах и имуществе.

Как уточняют в правительстве области, эта сумма сформировалась с учетом компенсации неиспользованного отпуска за время работы Текслера в Минэнерго: за 5 лет работы его набежало около полугода.

Доход супруги губернатора Ирины Текслер, переквалифицировавшейся с переездом в Челябинск в домохозяйки, составил за год символические 277 рублей (проценты по вкладу).

Кроме того, в собственности у семейства находятся жилой дом площадью 330 квадратных метров, земельный участок в 1200 квадратных метров и 114-метровая квартира на Кипре (приобретена до переезда в Челябинск). Кроме того, в собственности главы региона две квартиры в России – площадью 145,5 и 67,2 (половина доли) квадратных метра и два машиноместа. Также в пользовании у чиновника находится жилой дом площадью 626 квадратных метров.

У супруги в индивидуальной собственности квартиры площадью 63,7 и 43,6 квадратных метра, машиноместо, автомобили Land Rover Range Rover и Хонда FR-V.

Челябинск, Виктор Елисеев

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