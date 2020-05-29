В Златоусте мэрия решила помочь в проведении праймериз «Единой России»

В Челябинской области очередной скандал на праймериз «Единой России».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Златоуст вновь оказался в центре скандала, связанного с использованием административного ресурса при проведении предварительного голосования по выборам кандидатов в депутаты Законодательного собрания Челябинской области от партии «Единая Россия».

На сей раз чиновников поймали во время организации голосования прямо в территориальных отделах городской администрации. Об этом заявили представители партии «Справедливая Россия».

По данным оппонентов «партии власти», голосование проходило, минимум, в двух таких отделах, расположенных у машиностроительного и металлургического заводов. «Справедливороссы» выразили удивление тем, с каким рвением чиновники подразделений мэрии кинулись в рабочее время выполнять «партийное поручение». «Мы будем писать обращение в Следственный комитет, это подпадает под статью 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), – цитирует Znak.com одного из активистов СР. – По закону партии не могут вмешиваться в деятельность органов власти. А здесь на территории муниципального органа муниципальные служащие в рабочее время занимаются партийным голосованием».

Интересно, что в самой «Единой России» ничего страшного в произошедшем не нашли, заявив, что сама партия к мэрии ни с какими просьбами не обращалась, а действия чиновников не вступают в противоречие с... правилами организации праймериз.

Напомним, ранее представители СР в Златоусте и ЛДПР в Верхнем Уфалее уже обращались в прокуратуру и СКР с жалобой на принуждение бюджетников к участию в праймериз «партии власти».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 29.05.20

Теперь официально: Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в Челябинской области. / Южноуральский губернатор задекларировал «гнездышко» на Кипре. / Жизнь в офлайн станет роскошью: выход из онлайна в реальность окажется не всем по карману. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»