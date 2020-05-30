Число заболевших COVID-19 на Южном Урале выросло еще на полторы сотни

В Челябинской области продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 30 мая в регионе подтверждены 2878 случаев заболевания COVID-19 (+ 142 новых подтверждения ко вчерашнему дню).

Больных COVID-19 – 1569 человек.

За прошедшие сутки выписано 78 человек. Всего 1258 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

12 граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.

За прошедшие сутки умерло еще 2 человека. 71-летняя женщина – от COVID-19. От злокачественного новообразования (ковид сопутствующий) – пациентка, 62 года. Всего за период пандемии скончались 39 человек.

Челябинск, Виктор Елисеев

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