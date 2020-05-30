Число заболевших COVID-19 на Южном Урале выросло еще на полторы сотни

В Челябинской области продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 30 мая в регионе подтверждены 2878 случаев заболевания COVID-19 (+ 142 новых подтверждения ко вчерашнему дню).
Больных COVID-19 – 1569 человек.
За прошедшие сутки выписано 78 человек. Всего 1258 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.
12 граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.
За прошедшие сутки умерло еще 2 человека. 71-летняя женщина – от COVID-19. От злокачественного новообразования (ковид сопутствующий) – пациентка, 62 года. Всего за период пандемии скончались 39 человек.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 29.05.20
На Южном Урале на все выходные объявили режим «черного неба». / В Златоусте мэрия решила помочь в проведении праймериз «Единой России». / Теперь официально: Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в Челябинской области. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube