Прокуратура проверила историю про челябинца-алиментщика, присвоившего выплату на детей

В Челябинске прокуратура рассказала о результатах проверки информации об отце-алиментщике, присвоившего «президентскую» выплату на детей.

Напомним, о неблаговидном поступке мужчины мать двоих детей рассказала уполномоченному по правам ребенка в Челябинской области Евгении Майоровой.

По словам женщины, бывший супруг мало того, что накопил долги по алиментам, так еще и умудрился оформить на себя единовременную выплату на детей, выделяемую по указу президента России Владимира Путина в рамках поддержки семей в условиях распространения коронавирусной инфекции. Омбундсмен рассказала о произошедшем прессе.

Правда, мужчина опроверг историю супруги. Челябинец рассказал, что дети по очереди живут с каждым из супругов, а развод официально еще не оформлен. К омбудсмену же его жена пошла в отметку за то, что он первым оформил выплаты.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство провело проверку размещенной в СМИ информации.

«В ходе проверки установлено, что между родителями несовершеннолетних в судебном порядке разрешается спор о месте жительства детей. Сведения о неисполнении отцом родительских обязанностей не нашли своего подтверждения», – заявили в ведомстве.

Вместе с тем, в прокуратуре отметили, что, «несмотря на принцип добросовестности родителей, не исключены возможные случаи обращения за получением выплат родителями, формально не лишенными (ограниченными) в отношении них родительских прав, но фактически не проживающими с детьми, не исполняющими обязанностей по их воспитанию, обучению и содержанию».

Для предотвращения возникновения подобных ситуаций прокурором области на имя руководителя ОПФ России по Челябинской области направлена информация о проведении проверок сведений о наличии в отношении заявителей решений судов об уплате алиментов на содержание детей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.05.20

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