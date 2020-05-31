В Челябинской области число заболевших COVID-19 превысило 3 тысячи. Умерли еще двое

На Южном Урале продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 31 мая в регионе подтверждены 3018 случаев заболевания COVID-19 (+ 140 новых подтверждения ко вчерашнему дню).

Больных COVID-19 – 1569 человек.

За прошедшие сутки выписано 65 человек. Всего 1323 пациента выздоровели и выписаны из больниц.

12 граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.

За прошедшие сутки умерло 2 человека: 35-летний мужчина – от COVID-19, у 63-летней женщины были хроническая болезнь почек, хроническая сердечная недостаточность, терминальная стадия поражения почек (ковид сопутствующий).

Челябинск, Виктор Елисеев

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