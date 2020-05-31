Внезапно: в Челябинской области отменили карантин для прибывших из Москвы и Санкт-Петербурга

В Челябинской области отменили карантин для прибывающих из двух российских столиц.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, с сегодняшнего дня (31 мая) гражданам, прибывшим в регион из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, не нужно проходить обязательный 14-дневный карантин.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер.

«Изменения связаны с улучшением эпидемиологической ситуации в этих регионах. Кроме того, в Челябинской области за последнее время не зафиксированы завозные случаи распространения COVID-19», – рассказали представители южноуральского правительства.

Что касается тех, кто прибыл в регион ранее 31 мая, им придется дождаться решения областного управления Роспотребнадзора, выдавшего им постановление об обязательной самоизоляции, уточнили на горячей линии министерства здравоохранения Челябинской области.

Интересно, что решение о снятии карантина власти региона приняли на фоне рекордного роста заболеваемости в области: ежедневно регистрируется по 140-150 новых случаев COVID-19. И хотя первый вице-губернатор Ирина Гехт пыталась объяснить рост последствиями майских праздников, но это не укладывается в официальную схему развития заболевания: с 9 мая прошло уже больше 3 недель, а с 1 мая – и вовсе месяц. Тогда как, будь скачок связан с майскими праздниками, резкий рост должен был начаться 15-19 мая, после чего увеличиваться в геометрической прогрессии. Но в Челябинской области не произошло ни того, ни другого: после одномоментного скачка цифра стабилизируется примерно на одинаковом уровне.

Ряд экспертов считает, что внезапная отмена карантина для прибывших из неблагополучных регионов связана с запоздалыми попытками спасти экономику. В частности, карантин сдерживал деловую активность: все командировки из-за 14-дневной самоизоляции приходилось отменять.

Напомним, на сегодняшний день в Санкт-Петербурге зафиксировано более 15 тысяч инфицированных (ежесуточный прирост составляет 360 – 390 заболевших), в Москве ежесуточно заражается от 2,5 до 3 тысяч человек.

Челябинск, Виктор Елисеев

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