Град размером с яйцо обрушился на Миасс

В городе на Южном Урале прошел крупный град.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», стихия обрушилась на Миасс вечером 31 мая. Горожане рассказали о произошедшем в социальных сетях.

По словам миасцев, град величиной с перепелиное яйцо прошел в нескольких районах города, в то время как в других не было даже дождя.

Как рассказали южноуральцы, из-за разгула стихии пострадали автомобили и посадки в садах и огородах.

Горожане возмущены тем, что МЧС разослало смс-оповещение о граде уже после того, как он прошел. Между тем, о продолжении действия в регионе масочного режима в ведомстве предупредить не забыли, саркастически отмечают южноуральцы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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