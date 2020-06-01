В Челябинской области скончались еще два человека, зараженные коронавирусом

В Челябинской области скончались еще два пациента, зараженные коронавирусом. И снова один умер непосредственно от COVID-19. А второго новая инфекция была сопутствующей. Отметим, что такую статистику озвучивают уже почти неделю, с 27 мая: ежедневно умирает 2 инфицированных: один от коронавируса, другой – от хронических заболеваний.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, за сутки подтверждено 114 новых случаев коронавирусной инфекции. В целом, с начала пандемии на Южном Урале зафиксированы 3 тысячи 132 факта инфицирования. На сегодняшний день продолжают лечение 1 тысяча 741 человек.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 01.06.20

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