В МФЦ Челябинска отгородились от горожан тепловизорами

В разгар высоких температур воздуха в челябинских МФЦ установили тепловизоры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в многофункциональные центры Челябинска посетителей будут пускать только после проверки тепловизором. Об этом сообщил заместитель главы города по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков.

«Сейчас мы точно будем понимать, заходят ли люди с температурой в наши МФЦ. Люди с признаками заболевания будут автоматически отсеиваться сразу на входе. Всем посетителям с температурой будут рекомендовать вызвать врача», – заявил чиновник.

Между тем, многие эксперты отмечают, что на работу тепловизора влияет, например, температура воздуха. Например, человек, подошедший к тепловизору, только что бы на жаре, прибор покажет, что у него повышенная температура тела. Если же испытуемый придет с мороза – температура, соответственно, будет занижена.

Остается лишь гадать, насколько точны окажутся показатели тепловизоров с начавшимся в городе летом. И какими документами сотрудники МФЦ и мэрии будут обосновывать отказ в предоставлении государственных и муниципальных услуг.

Челябинск, Виктор Елисеев

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