В России зафиксирован сильнейший спад производства за последние 10 лет

В России зафиксирован сильнейший спад производства после кризиса 2008-2010 годов, а падение спроса на российскую промышленную продукцию находится на уровне кризиса 2014-2015 годов. К такому выводу пришли аналитики Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), проанализировав итоги работы промышленного комплекса в апреле 2020 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», индикаторы состояния производства и спроса на промышленную продукцию в России показали синхронное падение: первый снизился на 4,7%, второй – на 3,8% к аналогичному месяцу прошлого года.

Спрос на продукцию добывающих отраслей в апреле повторил антирекорд предыдущего месяца: -4,7% к апрелю 2019 года (спад за 4 месяца составил 2,7%).

Добыча нефти в апреле 2020 года увеличилась на 1% относительно апреля 2019 года, экспорт – сократился на 0,3% (с начала года – падение на 1,8%).

Напомним, в середине апреля странами ОПЕК+ были приняты новые условия сокращения добычи нефти сроком на два года, связанные с падением глобального спроса на нефть. Россия в рамках данного соглашения взяла обязательства уменьшить в мае – июне 2020 года добычу нефти от базового уровня на 23%, с июля по декабрь – на 18%, с 1 января 2021 года – на 14%. Несмотря подписание соглашения, средняя цена на нефть марки Urals в апреле обновила очередной минимум, при этом во второй половине апреля впервые в истории были зафиксированы случаи установления отрицательных цен.

Добыча природного газа в России в апреле упала на 14,3%, экспорт в страны дальнего зарубежья – на 1,7% (за четыре месяца 2020 года показатели составили -8% и -16,9% соответственно).

Темпы спада добычи угля в апреле несколько замедлились по сравнению с прошлым месяцем: -8,3% к апрелю 2019 года и -7,9% за период с начала года. Экспортные поставки угля продолжили сокращение: -11,8% в апреле, -10,5% за январь-апрель. Это произошло из-за снижения глобального спроса, в том числе из-за сокращения потребления электроэнергии в Европе и Азии. Позиции угля в межтопливной конкуренции будут ослаблены еще больше, прогнозируют аналитики, отмечая, что к этому приведет грядущее снижение цен на газ в контрактах, привязанных к нефтяным котировкам, а также меры по предотвращению распространения коронавируса: суда, пришедшие за углем в угольные морские терминалы на Дальнем Востоке, должны перед погрузкой в течение двух недель находиться в зоне карантина, что влияет на скорость оборота угольной продукции.

Зато ускоряется рост спроса в низкотехнологичных отраслях промышленности, отмечаемый с июля 2019 года: в апреле показатели выросли на 15,9% к аналогичному месяцу прошлого года и на +9,5% с начала года. Лучше других в этом сегменте идут дела у пищевой промышленности и производства средств индивидуальной защиты, на которые отмечается колоссальный рост спроса.

В сегменте среднетехнологичных отраслей отмечается снижение спроса на продукцию двенадцатый месяц подряд: -9,1% за апрель, -4,7% за четыре месяца 2020 года. Снижение экономической активности, в первую очередь в промышленных центрах Азии и Европы, привело к падению спроса на внешних рынках как на черные (-3,9% в апреле, -8,2% с начала года), так и на цветные металлы (-12,1%, -7,9%). Сокращение внутреннего спроса также отмечается как на черные (-20,0% в апреле, -9,1% с начала года), так и на цветные металлы (-19,3% в апреле, -15,9% с начала года).

При этом наблюдается увеличение экспорта химических и минеральных удобрений на фоне перераспределения поставок на мировой рынок с основными поставщиками из Китая, снижавшими производство из-за ограничительных мер.

Резкое падение спроса фиксируется в высокотехнологичных отраслях промышленности: -29,5% по сравнению с апрелем 2019 года, -12,8% за четыре месяца. В частности, отгрузка машиностроительной продукции на сети железных дорог сократилась на 18,1% к апрелю 2019-го и на 16,8% с начала года. Стабильное сокращение отгрузки наблюдается на внутреннем рынке (-20,8% и -17,5% соответственно), при этом экспортные поставки неожиданно выросли: +12,1% к прошлогодним показателям.

Москва, Игорь Юров

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