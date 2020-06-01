Мэр Озерска самоизолировался

Глава администрации ЗАТО заявил об уходе на самоизоляцию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Озерска, у одного из членов семьи главы города Евгения Щербакова подтвердился коронавирус.

Из соображений эпидемической безопасности Евгений Щербаков вынужден самоизолироваться на 14 дней.

«Продолжу работу удаленно: сейчас у нас реализуются десятки проектов от ремонта дорог до нацпроектов на насосно-фильтровальной станции, поэтому выпадать из процессов нельзя. О ситуации уже предупредил губернатора, поставил в известность подчиненных», – заявил градоначальник.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 01.06.20

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