В Челябинской области отключат телесигнал в девяти городах и поселках

Жителей Южного Урала предупреждают о кратковременном отключении телерадиосигнала в период с 1 по 5 июня.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области, согласно графику временных отключений телерадиоканалов, размещенному на сайте Челябинского телерадиоцентра, с 1 по 5 июня возможны кратковременные перерывы вещания в девяти населенных пунктах Южного Урала в связи с профилактическими работами.

График проведения работ опубликован на сайте смотрицифру.рф и обновляется еженедельно. По данным на 1-5 июня, кратковременные перерывы в вещании возможны в Багаряке, Карабаше, Кусе, Магнитогорске, Миньяре, Нязепетровске, Усть-Катаве, Шемахе и Юрюзани.

Чтобы быть готовыми к кратковременным отключениям при просмотре телепередач или прослушивании радио, телезрителям и радиослушателям рекомендуют заранее посмотреть, не планируются ли в их городе или районе профилактические или ремонтные работы. Посмотреть оперативную информацию о кратковременных отключениях можно на официальном сайте Министерства информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области, пройдя по баннеру «Оперативная информация о кратковременных отключениях телерадиовещания» или на сайте смотрицифру.рф.

Специалисты Челябинского телерадиоцентра приносят извинения жителям за доставленные неудобства и просят отнестись с пониманием к временному отключению теле- и радиопередач.

Челябинск, Виктор Елисеев

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