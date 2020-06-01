В Кунашаке COVID-19 подтвердился у семи медиков местной больницы

Семь сотрудников Кунашакской районной больницы подхватили коронавирус.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», положительные результаты тестов семи сотрудников медицинского учреждения поступили 27-29 мая. Об этом сообщил главврач Кунашакской районной больницы Ринат Рахматуллин.

По словам руководителя больницы, в круг контактов заболевших медиков попали 52 человека, они направлены на самоизоляцию. У половины из контактных тексты на COVID-19 отрицательные, анализы остальных – в работе.

По постановлениям Роспотребнадзора в медицинском учреждении проведены все санитарно-эпидемиологические мероприятия, полная дезинфекция помещений. На настоящий момент все отделения принимают пациентов.

На минувшей неделе из-за выявленного у одного из пациентов коронавируса терапевтическое отделение больницы Кунашака было закрыто. Как выяснилось, больной с COVID-19 поступил в учреждение 22 мая.

Челябинск, Виктор Елисеев

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