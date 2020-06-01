ПФР: южноуральцы могут остаться без денег, понадеявшись на «президентские» выплаты

Сайты-подделки предлагают подать заявления на новые выплаты для детей в размере 5 000 и 10 000 рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, региональное отделение Пенсионного фонда предупреждает, что в интернете стали появляться сайты-подделки, которые предлагают гражданам подать заявления на получение ежемесячной выплаты в размере 5000 рублей для детей до трех лет, а также на получение единовременной выплаты в размере 10 000 рублей на детей от 3 до 16 лет.

Мошеннические сайты зачастую копируют официальный сайт Пенсионного фонда РФ и Единый портал государственных услуг. У них схожи дизайн, элементы меню и разделов. На поддельных сайтах существуют даже формы обратной связи, но на отправленные через них сообщения граждан, как правило, никто не отвечает.

Схема мошенников предполагает подачу заявления на новые детские выплаты 5 000 и 10 000 рублей, для чего пользователю необходимо сообщить свои персональные данные: сведения паспорта и страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС), реквизиты банковского счета и карты с указанием кода безопасности.

Отделение ПФР призывает южноуральцев быть бдительными и не осуществлять переход по сомнительным ссылкам с компьютера или мобильного телефона, не подавать через поддельные ресурсы заявления на выплаты. Необходимо пользоваться только официальным сайтом Пенсионного фонда РФ и Единым порталом государственных услуг, официальными приложениями для смартфонов. Напомним, адрес сайта ПФР – www.pfrf.ru, портала госуслуг – www.gosuslugi.ru.

Кроме того, гражданам следует всегда обращать внимание на доменное имя (домен) сайта: мошеннический, например, может отличаться одной буквой или символом. Есть повод усомниться в оригинальности страницы в том случае, если в адресной строке браузера указан обычный протокол «http» вместо безопасного «https». Также на поддельных сайтах много неточностей и ошибок, верстка и дизайн некорректны.

Челябинск, Виктор Елисеев

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