В Челябинске председатель СНТ набросился с кулаками на садовода

Председатель одного из СНТ Челябинске устроил дебош на собрании правления.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера, 31 мая, на заседании правления СНТ. Видео разборок появилось в социальных сетях.

Председатель товарищества явился на встречу уже после ее начала. В настоящее время он пытается оспорить решение общего собрания, отправившего его в отставку. На той же встрече садоводы выбрали новое правление СНТ.

Однако действующий председатель категорически отказывается признавать решения общего собрания, считая его нелегитимным. Об этом он и пришел заявить в административное здание СНТ.

Впрочем, конструктивной дискуссии не получилось. Один из садоводов упрекнул председателя в том, что тот слишком держится за власть, и толкнул. В ответ мужчина набросился на пенсионера с кулаками. К месту потасовки пришлось вызвать полицию. Пенсионера госпитализировали.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 01.06.20

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