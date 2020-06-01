Южноуральских «единороссов» похвалили за скандальные праймериз

Федеральное руководство ЕР похвалило южноуральцев за «грязные» праймериз.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинское региональное отделение «Единой России» стало лидером среди других подразделений по числу зарегистрировавшихся для участия в предварительном голосовании избирателей. Об этом заявил руководитель южноуральских «единороссов» Владимир Мякуш.

Так, по данным федерального руководства ЕР, в праймериз приняли участие около 162 тысяч южноуральцев. В занявшей второе место Белгородской области для предварительного голосования зарегистрировались вдвое меньше участников – 81 тысяча человек, а в замыкающей первую пятерку Рязанской области – и вовсе 58 тысячи человек.

Столь высокий результат заслужил похвалу высшего руководства ЕР. «На итоговом всероссийском селекторном совещании председатель партии Дмитрий Медведев дважды отметил Челябинскую область в числе лучших в стране», – довольно отметил Владимир Мякуш.

Напомним, что праймериз «Единой России» в Челябинской области сопровождались целой чередой скандалов. Так, сотрудники бюджетных учреждений не раз жаловались, что руководство заставляет их регистрироваться на портале предварительного голосования ЕР. В результате жалобы не подобные действия были направлены в прокуратуру и Следственный комитет.

Кроме того, в Златоусте активисты поймали чиновников территориальных отделов на организации голосования в рабочее время прямо в подразделениях мэрии города, что также является незаконным.

Наконец, сегодня стало известно о возможной накрутке голосов на заключительном этапе голосования с использованием «левых» СИМ-карт и жителей других регионов.

Но, видимо, федеральное руководство подобные методы организации голосования ничуть не смущают. Даже вызывают одобрение и поощрение. И вряд ли после похвал из уст Дмитрия Медведева стоит ожидать серьезного «разбора полетов» по всем тем жалобам, что сыпались на местных партийных бонз на протяжении скандальных праймериз.

Челябинск, Виктор Елисеев

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