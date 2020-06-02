За худший сезон «Трактора» в КХЛ правительство Челябинской области заплатило 1,4 миллиарда рублей

ХК «Трактор» получил из бюджета Челябинской области 1,4 миллиарда рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ХК «Трактор» продолжает висеть камнем на казне Челябинской области.

Так, согласно финансовому отчету клуба, в 2019 году он получил 1,4 миллиарда рублей в качестве субсидии из бюджета Челябинской области.

При этом 1,1 миллиарда рублей руководство команды потратило на заработную плату хоккеистов системы (непосредственно «Трактор», а также «Белые медведи» и «Мечел»).

По сути, бюджет Челябинской области остается единственным источником финансирования клуба. Так, по данным, приводимым порталом sports.ru, другие доходы клуба в 2019 году составили всего 208 миллионов рублей, а всевозможной сувенирной продукции «Трактор» продал всего на 1,5 миллиона рублей. При этом клуб даже не озаботился необходимостью заказать новую партию «сувенирки», распродавая остатки.

Отметим, ранее власти Южного Урала оценили потери бюджета в результате поддержки экономических субъектов, пострадавших в результате пандемии COVID-19, в 2-3 миллиарда рублей. Это вполне сопоставимо с затратами правительства области на содержание одного-единственного хоккейного клуба.

Челябинск, Виктор Елисеев

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