Опять две умерших: южноуральский минздрав опубликовал статистику по COVID-19 на 2 июня

Официальная статистика по COVID-19 в Челябинской области продолжает демонстрировать странную стабильность: уже неделю в день умирает по 2 зараженных человека – один от коронавируса, другой – от хронических заболеваний, обострившихся на фоне инфекции. Не стали исключением и минувшие сутки.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, от COVID-19 скончался 51-летний мужчина, женщина 80 лет умерла от острого нарушения мозгового кровообращения. Итого на сегодняшний день число жертв коронавируса на Южном Урале составляет 45 человек.

В целом с начала пандемии в регионе подтверждены 3 тысячи 242 случая заболевания COVID-19, за сутки число зараженных увеличилось на 110.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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