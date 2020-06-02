В Магнитогорске на карантин закрыты наркодиспансер и несколько медучреждений

Из-за коронавируса несколько медицинских учреждений Магнитогорска остаются на карантине.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отделения патологии в роддоме №2 Магнитогорска закрыли на карантин в начале наступившей недели. Об этом сообщила главный санитарный врач по Магнитогорску Лариса Булакова.

Кроме того, остаются закрытыми областной наркодиспансер, центр диализа. С 1 июня также карантин объявлен в двух отделениях городской больницы №3. По данным «Магнитогорского рабочего», это терапевтическая реанимация и второе терапевтическое отделение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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