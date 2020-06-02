Готовьтесь к пробкам: в Челябинске закроют движение по дублеру Свердловского проспекта

В Челябинске на несколько дней полностью закроют движение по улице Мастеровой: эта дорога позволяет попасть на северо-запад или выехать из района в северном направлении, минуя достаточно напряженный Свердловский проспект. Дорога пользуется большим спросом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», движение на участке Мастеровой от Свердловского тракта до Автодорожной перекроют в оба направления с 20:00 5 июня (пятница) до утра 9 июня (вторник). Это связано с ремонтом дороги.

Челябинск, Павел Зварзин

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