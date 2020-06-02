В Челябинске водители «скорых» рассказали о массовом отстранении коллег

В Челябинске полтора десятка водителей машин скорой помощи отстранены от работы из-за коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на карантин отправили водителей с четырех подстанций скорой медицинской помощи в Челябинске. Об этом рассказал один из сотрудников учреждения.

По словам челябинца, сразу семь водителей подстанции №2 находятся на изоляции из-за положительного анализа на COVID-19 у трех фельдшеров. Кроме того, два водителя вышли с карантина совсем недавно. «На подстанции Центрального района отстранили четырех водителей, двух из них отправили домой прямо с дежурства, – цитирует сотрудника «скорой» 74.ru. – Там тоже заболела фельдшер. По одному отстраненному водителю – в Советском районе и на ЧТЗ, они также контактировали с заболевшими медиками».

В управлении здравоохранения Челябинска информацию подтверждают, но настаивают: ни о какой вспышке коронавирусной инфекции на станции скорой помощи речи нет.

По данным ведомства, в апреле и мае COVID-19 подтвержден у 15 медиков и 6 водителей «скорых». Кроме того, 26 медработников и 14 водителей находятся на изоляции как контактные.

Кроме того, с 28 мая медикам скорой помощи во время выезда запрещено находиться в кабине с водителем. Это должно минимизировать контакты между сотрудниками учреждения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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