В Челябинске в очередной раз прекратили дело адвокатов, обвиняемых во взяточничестве

В Челябинске в очередной раз прекратили дело адвокатов, обвиняемых во взяточничестве.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском областном суде, сегодня в апелляционном порядке было рассмотрено уголовное дело в отношении Аллы Брагиной и Елены Пешковой, обвиняемых в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Напомним, женщин обвиняли в том, что они передавали взятки старшему следователю второго отдела по расследованию особо важных дел управления СК по Челябинской области Александру Козлову. Следователь обещал способствовать прекращению дела «Ростелекома», в рамках которого гендиректор ООО «Ланит-Урал» Александр Кондаков и директор проектного офиса той же фирмы Александр Боев обвинялись в даче взятки заместителю директора челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Василию Прокопенко за победу в конкурсе и заключение двух контрактов по внедрению в Челябинске системы «Безопасный город».

В итоге управленцев «Ланит-Урал» оштрафовали на 115 миллионов, Прокопенко приговорили к пяти годам колонии, а экс-следователя – к восьми годам колонии строгого режима. Что же касается Брагиной и Пешковой, то суд первой инстанции дважды прекращал уголовное дело, но сторона обвинения обжаловала вердикт.

Сегодня, в апелляционном представлении, прокурор настаивал на отмене постановления районного суда и направлении уголовного дела на новое судебное разбирательство.

Однако «суд апелляционной инстанции оставил без изменения постановление Центрального районного суда Челябинска от 20 марта 2020 года, которым уголовное дело и уголовное преследование в отношении Брагиной и Пешковой прекращено, – сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда. – Судом установлено, что обвиняемые добровольно сообщили о совершенных взаимосвязанных преступлениях, активно способствовали их раскрытию, расследованию и пресечению, а именно: обратились с явкой с повинной, дали подробные пояснения и показания в отношении взяткополучателя, добровольно согласились на передачу денежных средств под контролем сотрудников правоохранительных органов и участвовали в оперативно-розыскных мероприятиях.

Постановление вступило в законную силу».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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