В одном из райотделов Южного Урала у нескольких полицейских выявили коронавирус

В Кусинском районе у нескольких полицейских подтвердился COVID-19.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вспышка COVID-19 произошла в следственном отделе ОМВД по Кусинскому району.

Известно, что сразу несколько сотрудников отдела одна за другой ушли на больничный. Первыми заболели два следователя, у одной из них анализ на коронавирус оказался положительным. Следом за подчиненными, по данным Znak.com, слегла одна из руководительниц отдела. Состояние женщины врачи оценивают как средней тяжести, она госпитализирована.

Отдел МВД по Кусинскому району продолжает работу в штатном режиме.

Челябинск, Виктор Елисеев

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