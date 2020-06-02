В Челябинске такси и ВАЗ не поделили дорогу. Четверо пострадали

Четыре человека, включая двух пассажирок такси, пострадали в аварии на улице Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД Челябинска, ДТП произошло вчера, 1 июня, в 18:05 часов напротив дома №8 по улице Шагольская.

40-летний водитель автомобиля «Рено Логан», выполнявший вызов такси, при выезде с прилегающий территории не уступил дорогу и врезался с автомобилем ВАЗ-2112.

В результате аварии травмы получили четыре человека. Пассажиру автомобиля ВАЗ, 35-летнему мужчине, рекомендовано амбулаторное лечение. Также амбулаторное лечение рекомендовано пассажиркам такси: 45-летней женщине и девушке 19 лет. Водитель автомобиля «Рено» был госпитализирован в больницу с травмами головы.

По данным ГИБДД, 32-летний водитель автомобиля ВАЗ управлял автомобилем с признаками состояния опьянения, от прохождения освидетельствования отказался. Мужчина ранее не раз привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством с признаками опьянения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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