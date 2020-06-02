В Челябинске сотрудника РЖД арестовали за взятку

Высокопоставленный сотрудник РЖД задержан в Челябинске за взятку в 70 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского следственного управления СКР на транспорте, уголовные дела возбуждены в отношении начальника Челябинского центра организации работы железнодорожных станций – структурного подразделения Южно-Уральской дирекции управления движением Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД», подозреваемого в получении взятки за незаконные действия, а также в отношении двух представителей коммерческой организации, подозреваемых в даче взятки группой лиц по предварительному сговору.

По данным следствия, вечером 29 мая 58-летний мужчина, действуя в интересах коммерческой организации, совместно с представителем фирмы передали начальнику Челябинского центра организации работы железнодорожных станций взятку в 70 тысяч рублей. За это сотрудник РЖД должен был подписать регламент о взаимодействии между Южно-Уральской железной дорогой и коммерческой организацией, а также технологическую карту работы маневрового локомотива компании, не имеющего разрешения на производство работ на путях общего пользования.

Преступление выявлено сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте, УФСБ России по Челябинской области.

По решению суда начальник Челябинского центра организации работы железнодорожных станций заключен под стражу, представитель коммерческой организации направлен под домашний арест.

В настоящее время следователем Уральского следственного управления на транспорте СК России проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также дополнительных эпизодов преступной деятельности. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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