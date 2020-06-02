В челябинском магазине охранник отправил в нокдаун дебошира в женских ботфортах

Охранник ЧОПа сбил с ног странного посетителя, устроившего скандал в челябинском магазине.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в магазине известной сети, расположенном в Тракторозаводском районе Челябинска. Видеозапись произошедшего оказалась размещена в социальных сетях.

На видео горожанин, одетый в фуражку и китель с эмблемой РЖД и женские ботфорты, сопротивляется сотруднице магазина и охранникам, пытающимся выпроводить его из помещения.

Ситуация накаляется, когда челябинец пытается вернуться в торговый зал. Его пытается развернуть один из сотрудников охранного предприятия, в ответ на что странный посетитель манерно хлопает оппонента по руке, выбивая какую-то вещь. Уже через несколько мгновений охранник, подняв упавший предмет, вновь подходит к горожанину и одним ударом сваливает его с ног.

В полиции подтвердили факт произошедшего, отметив, что полицейских вызвали сотрудники охранного предприятия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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