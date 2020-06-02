Правительство готово открыть кинотеатры с середины июля

В российском правительстве заявили о возможном снятии запрета на работу кинотеатров с середины июля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», музеи и кинотеатры первыми из учреждений культуры раскроют двери перед посетителями. Об этом сообщил зампред российского правительства Дмитрий Чернышенко.

«Дата в каждом регионе будет своя, в зависимости от эпидобстановки. Музеи уже начали работать, а посетителям двери откроются с середины июля. Подготовительный этап – полтора месяца. Речь идет пока об индивидуальных посещениях», – рассказал чиновник.

Что касается кинотеатров, то они также смогут заработать в середине июля. «Мы должны здесь обеспечить строжайшее соблюдение мер противовирусной безопасности, включая специальную плотность рассадки, использование индивидуальных средств защиты, дистанцирование», – уточнил российский вице-премьер.

На последнем этапе снятия ограничений откроются театры и концертные залы. Планируется, что они начнут свою работу осенью.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 02.06.20

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