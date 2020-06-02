В Челябинске партия «Яблоко» осталась без единственного депутатского мандата

Партия «Яблоко» осталась в Челябинске без единственного депутатского мандата.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», на выборах депутатов райсоветов Челябинска осенью 2019 года в одном из округов Центрального района победила представитель «Яблока» Елена Вахтина. Однако сегодня она заявила о выходе из партии.
«Причина проста: не вижу своей роли в партии и роли партии в моей работе, – пояснила Вахтина. – Продолжаю активно работать муниципальным депутатом.
Остаюсь на связи и в конструктиве со всеми членами партии «Яблоко».
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 02.06.20
Политический паралич: запрос россиян на социальную справедливость становится главным фактором риска для Кремля. / Особенности лета на Южном Урале: заморозки и смог. / Правительство готово открыть кинотеатры с середины июля. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube