В Челябинске партия «Яблоко» осталась без единственного депутатского мандата

Партия «Яблоко» осталась в Челябинске без единственного депутатского мандата.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на выборах депутатов райсоветов Челябинска осенью 2019 года в одном из округов Центрального района победила представитель «Яблока» Елена Вахтина. Однако сегодня она заявила о выходе из партии.

«Причина проста: не вижу своей роли в партии и роли партии в моей работе, – пояснила Вахтина. – Продолжаю активно работать муниципальным депутатом.

Остаюсь на связи и в конструктиве со всеми членами партии «Яблоко».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 02.06.20

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