И снова двое умерших: южноуральский минздрав опубликовал новые данные по COVID-19

В Челябинской области скончались еще два человека, зараженных COVID-19.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, непосредственно от коронавируса умерла 72-летняя женщина, причиной смерти 65-летней пациентки стали злокачественные новообразования. Напомним, о двух умерших в сутки (один – от коронавируса, второй – от сопутствующих заболеваний) южноуральские чиновники заявляют уже на протяжении 8 дней.

Всего с начала пандемии в Челябинской области подтверждены 3 тысячи 356 случаев заболевания COVID-19, за сутки выявлено 114 инфицированных.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 03.06.20

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