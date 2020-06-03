Челябинцы попросили Владимира Путина спасти городской бор от вырубки

Противники вырубки Челябинского городского бора попросили помощи у президента России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинцы записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с криком о помощи. В этому горожан вынудили действия городских и областных властей, исключивших часть территории городского бора из состава ООПТ, несмотря на бурные протесты общественности.

«Уважаемый Владимир Владимирович. Полгода в Челябинске идут массовые протесты против вырубки городского бора под стройку медицинского корпуса, но власти плюют на мнение жителей. Нарушая законы, чиновники пытаются уничтожить почти 5 гектаров реликтового бора в центре Челябинска. Новый медицинский корпус, конечно, цель благая! Но можно найти и другое место для этой стройки. Это мнение большинства жителей!» – обращаются горожане к главе государства.

Депутаты регионального парламента от «Единой России» вывели этот участок памятника природы из состава особо охраняемой природной территории, напоминают общественники. Но сделано это с нарушением действующего законодательства, настаивают горожане. И готовы доказывать это Верховном суде.

На городскую думу челябинцы тоже не надеются. «Депутаты городской думы от «Единой России» тоже не встали на сторону людей. Они прикрылись мнимой заботой о здоровье детей и утвердили вырубку. Цена такой заботы – уничтожение зеленых легких и без того задыхающегося в смоге города, что только прибавит больных детей», – говорят экоактивисты.

Между тем, жителям города так и не предоставили ни комплексного обоснования строительства именно в городском бору, ни обоснования необходимости уничтожения леса для застройки. Наконец, нет комплексного экологического обследования участка, отведенного под застройку, а ведь на нем находится исток речки Чекинки, которая питает значительную часть бора вплоть до Шершневского водохранилища, беспокоятся южноуральцы.

«Просим запретить вырубку Челябинского городского бора. Поручить губернатору Челябинской области Алексею Текслеру обратиться к федеральным органам власти за увеличением бюджета проекта, чтобы построить полноценный центр детской медицины без уничтожения памятника природы. Владимир Владимирович! Спасите наш челябинский бор!» – резюмируют горожане.

Челябинск, Виктор Елисеев

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