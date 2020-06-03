В Челябинской области задержали директора фирмы-подрядчика миндортранса

Топ-менеджера крупной дорожной компании задержали в Златоусте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», полиция задержала директора по содержанию дорог АО «Уралавтодор» Дмитрия Чупахина по подозрению в мошенничестве.

У силовиков есть вопросы к топ-менеджеру по использованию бюджетных средств при исполнении госконтрактов, а также по поводу возможной причастности дорожника к хищению имущества.

АО «Уралавтодор» – одна из крупнейших дорожных компаний региона. В 2019 году она стала подрядчиком министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области: 2 контракта на выполнение дорожных работ, заключенные в конце 2019 – начале 2020 года, обеспечили фирму финансированием в 1,6 миллиарда рублей.

Кроме того, с 2010 года компания работала с ФКУ Упрдор «Южный Урал». Сумма контрактов за это время оценивается в 8,9 миллиарда рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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