Челябинским метро займется компания из Екатеринбурга

В Челябинске определен подрядчик на выполнение работ в метрополитене.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, электронные торги на контракт по строительству первого пускового участка первой линии метрополитена от станции «Тракторозаводская» до станции «Проспект Победы» состоялись вчера, 2 июня.

В них приняли участие три компании: «Челябметрострой», «Спецподземстрой» из Екатеринбурга и предприятие из Омска. Победителем стала компания из Екатеринбурга, снизившая стоимость работ с 56,6 миллиона рублей до 47,85 миллиона рублей, то есть около 12 миллионов в месяц. «Отметим, что предыдущий подрядчик, компания «Челябметрострой», ранее выполнял этот же объем работ за 28,5 миллионов рублей в месяц», – уточнили в мэрии.

Компания «Спецподземстрой» имеет большой опыт по данному направлению. За последние четыре года она выполнила комплекс работ по строительству подземного тоннеля, железобетонных конструкций вестибюля станции метро «Геологическая» и строительству подземных пешеходных переходов на объекте Екатеринбургского метрополитена. Неоднократно привлекалась к выполнению подрядных работ на строительстве метрополитена в Екатеринбурге. А в 2004 году компания провела работы по капитальному ремонту подземного коллектора реки Ольховка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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