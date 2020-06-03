Туристов призывают не ехать в Аркаим в день летнего солнцестояния

Власти Брединского района призвали туристов не посещать Аркаим в день летнего солнцестояния.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на протяжении многих лет в преддверии дня летнего солнцестояния тысячи туристов прибывают к историко-культурному заповеднику «Аркаим», расположенному на месте одного из поселений эпохи Бронзового века.

За заповедником прочно установилась репутация так называемого «места силы», что привлекает к нему оккультистов, язычников и неоязычников. Особенно знаковым для них днем и стал день летнего солнцестояния.

Однако в нынешнем году поклонников «магического» туризма призывают отказаться от посещения Аркаима. «21-22 июня 2020 года, в день летнего солнцестояния многие планируют посетить историко-культурный заповедник «Аркаим», который расположен в 8 километрах к северу от поселка Амурский Калининского сельского поселения Брединского района. Сегодня это исключительная ситуация. Пандемия внесла свои коррективы не только в жизнь страны, области, района, но и в подготовку к приему туристов в заповедник «Аркаим». В этом году, в условиях распространения коронавирусной инфекции, необходимо отказаться от поездки на Аркаим. С учетом складывающейся эпидемиологической ситуации в Брединском районе выявлено 17 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, есть один летальный случай, умер врач общей практики Калининской участковой больницы. Очаг вспышки коронавирусной инфекции – Калининское сельское поселение», – обратился к южноуральцам и гостям глава Брединского района Сергей Воробьев.

Согласно распоряжению правительства Челябинской области деятельность баз отдыха, пансионатов, санаторий приостановлена до 30 июня 2020 года. Остается в силе и приказ министерства культуры Челябинской области, в соответствии с которым заповедник «Аркаим» приостановил свою деятельность, напоминают местные власти. Музей, сам лагерь закрыты. Не расселяют гостей и не проводят экскурсии.

«Будьте внимательны: любые заезды, размещения являются нелегальными и противоречат распоряжению правительства Челябинской области», – предупреждают в Бредах нежеланных гостей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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