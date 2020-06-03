Космичненько: в Усть-Катаве заставили лифты говорить голосом Гагарина

Новая продукция входящего в «Роскосмос» южноуральского завода заговорит голосом первого в истории космонавта.

Как РИА «Новый День» в пресс-службе Усть-Катавского вагоностроительного завода (входит в корпорацию «Роскосмос»), предприятие завершило процедуру сертификации лифтов собственного производства.

Новые лифты перед началом движения будут приветствовать пассажиров фразой первого космонавта Юрия Гагарина «Поехали!». Видимо, пока это единственное, что получил некогда легендарный производитель трамваев от связи с государственной корпорацией, ответственной за освоение космоса.

По всей видимости, говорящей окажется «люксовая» версия лифта (будет еще и простая). Кроме того, лифт также будет оснащен зеркалом, поручнем, многоцветным дисплеем c возможностью трансляции текстов и слайдов. Во время движения в нем играет музыка.

УКВЗ рассчитывает до конца 2020 года выйти на производство 50 лифтов в месяц, а к 2025-му – до 5 тысяч в год. Предприятие планирует продавать их во все регионы России. Есть ли же уже желающие покататься в лифте с голосом Юрия Гагарина, на предприятии не уточняют.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 03.06.20

«Несостоявшаяся эпидемия»: гриппом H1N1 заболели больше, чем сейчас коронавирусом. / Туристов призывают не ехать в Аркаим в день летнего солнцестояния. / Челябинским метро займется компания из Екатеринбурга. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»