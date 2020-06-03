Бес попутал? Директора компании с миллиардными оборотами подозревают в краже прицепа

Топ-менеджера крупного дорожного предприятия Южного Урала задержали по подозрению в краже автоприцепа.

Как сообщал уже «Новый День», директора по содержанию дорог АО «Уралавтодор» Дмитрия Чупахина задержали в Златоусте.

По данным ряда источников, причиной задержания стала пропажа сломанного автоприцепа. Топ-менеджер обратил на него внимание еще зимой: прицеп находился на одном из участков автодороги М5. По версии следователей, в начале мая мужчина вместе с родственником разобрали транспортное средство и вывезли его.

Южноуралец свою вину не признает.

АО «Уралавтодор» – одна из крупнейших дорожных компаний региона. В 2019 году она стала подрядчиком министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области: 2 контракта на выполнение дорожных работ, заключенные в конце 2019 – начале 2020 года, обеспечили фирму финансированием в 1,6 миллиарда рублей.

Кроме того, с 2010 года компания работала с ФКУ Упрдор «Южный Урал». Сумма контрактов за это время оценивается в 8,9 миллиарда рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 03.06.20

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