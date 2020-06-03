Мэрия Челябинска простила управляющей компании срубленные деревья и кустарники

Чиновники челябинской мэрии отказались от претензий в адрес управляющей компании, незаконно вырубившей деревья и кустарники во дворе многоквартирного дома.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», управление экологии и природопользования Челябинска не будет передавать материалы по несанкционированной вырубке деревьев во дворе жилого дома по улице Гончаренко в полицию. Такое решение чиновники приняли после того, как представители управляющей компании возместила ущерб.

Напомним, снос зеленых насаждений произвели в апреле этого года. При этом занимавшиеся вырубкой рабочие заверили жителей, что вся разрешительная документация у них есть.

Правда, потом выяснилось, что разрешения на рубку у управляющей компании не было. «Установлен снос четырех деревьев и шести кустарников. Ущерб на снос зеленых насаждений составил 158 100 рублей, – цитирует 74.RU начальника управления экологии и природопользования Алена Юшковой. – Документы в правоохранительные органы города Челябинска не переданы, так как ущерб за несанкционированный снос зеленых насаждений ООО УК «Ленар» возмещен в натуральной форме в полном объеме и в добровольном порядке. Компенсационная высадка произведена ООО УК «Ленар» путем высадки 13 деревьев и двух кустарников». Правда, компенсационные высадки провели не во дворе, а вдоль дороги за домом.

Интересно, что через месяц после инцидента представители УК вырубили еще два десятка деревьев и полтора десятка кустарников. Правда, уже с разрешения мэрии и пообещав высадить точно такое же количество в рамках работ по благоустройству двора.

Челябинск, Виктор Елисеев

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