В Магнитогорске трехлетняя девочка погибла, выпав из окна

В Челябинской области проводится проверка по факту смерти 3-летней девочки в результате падения из окна квартиры.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, днем 2 июня около одного из многоэтажных домов Магнитогорска обнаружено тело 3-летней девочки с травмами, характерными для падения с высоты.

По данному факту проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, девочка, оставшись без внимания взрослых, выпала из окна квартиры, расположенной на 6 этаже жилого дома.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Проведение проверки находится на контроле руководства следственного управления.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 03.06.20

Первое июля как точка невозврата: власти провоцируют население на уличные протесты. / Мэрия Челябинска простила управляющей компании срубленные деревья и кустарники. / Отменить пошлины и ввести «гибкие» цены: Госдума решила отрегулировать лекарственный рынок. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»