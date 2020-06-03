В Челябинской области перед COVID-19 пал последний бастион

Коронавирус полностью «захватил» Челябинскую область: муниципалитетов, свободных от инфекции в регионе не осталось.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до последнего держались Увельский район и Карабаш. Но в первом зараженного выявили в последних числах мая, а теперь стало известно и об инфицированной жительнице Карабаша.

Всего с начала эпидемии в Челябинской области выявлены 3 тысячи 356 случаев COVID-19, 47 человек умерли.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 03.06.20

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