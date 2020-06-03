Бывшего южноуральского омбудсмена потребовали отправить в колонию

Гособвинение потребовало реального срока для экс-уполномоченного по правам человека в Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Центральном районном суде Челябинска закончились прения сторон по уголовному делу в отношении бывшего омбудсмена Алексея Севастьянова.

Напомним, политик обвиняется в покушении на мошенничество. По версии следствия Севастьянов подал в министерство сельского хозяйства области заявку на получение гранта на 3 миллиона рублей для создания фермерского хозяйства. Однако, в действительности, фермерством он заниматься не собирался, а деньги хотел присвоить, настаивает обвинение.

В свою очередь, предприниматель указывает на то, что грант он так и не получил (минсельхоз отказал), но организацией фермерского хозяйства продолжал заниматься.

В ходе прений представитель прокуратуры потребовала приговорить Алексея Севастьянова к 3 годам 6 месяцам колонии и штрафу в 800 тысяч рублей.

Челябинец настаивает на своей невиновности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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