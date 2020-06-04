Южноуральца оштрафовали за фейк о смерти в больнице

Жителя Верхнего Уфалея оштрафовали за распускание слухов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, 33-летний житель Верхнего Уфалея разместил на одном из сайтов сообщение о том, что местная жительница умерла в одной из больниц от болезни.

Скрин предоставлен пресс-службой ГУ МВД по Челябинской области

«Информация, не соответствующая действительности, опубликована в открытом доступе для неограниченного числа пользователей. Сотрудниками полиции в ходе проведения мероприятий автор публикации был установлен», – рассказали в силовом ведомстве. Впрочем, в полицейском главке Южного Урала не уточнили, какие именно претензии предъявили уфалейцу: то ли он способствовал распространению паники в условиях продолжающейся пандемии, то ли просто недобро пошутил со своей знакомой, «похоронив» женщину раньше времени.

В любом случае, в отношении южноуральца составили административный протокол по части 9 статьи 13.15 КоАП (злоупотребление свободой массовой информации). Материалы проверки направлены в мировой суд Верхнего Уфалея, который оштрафовал мужчину на 15 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 03.06.20

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