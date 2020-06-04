Более 190 депутатов из разных регионов России выступили против поправок в Конституцию

Более 190 депутатов муниципалитетов и региональных парламентов из 26 субъектов РФ подписали открытое письмо против поправок в Конституцию.

Как уже сообщал «Новый День», голосование за предложенные правительством изменения в основной закон страны намечены на 1 июля. Планируется внести несколько десятков поправок, в том чисел закрепить понятие бога и определение брака исключительно как союза между мужчиной и женщиной. Но ключевое новшество – это обнуление президентских сроков для действующего главы государства, что позволяет Путину сохранить за собой пост президента после 2024 года.

«Основой демократического государства являются многообразие мнений, свобода слова и свобода массовой информации, многопартийность, политическая конкуренция, честные выборы, гарантирующие сменяемость власти, – заявляют депутаты, подписавшие открытое письмо. – Без сменяемости власти невозможно развитие в экономике, политике, социальной и общественной жизни».

Авторы письма отмечают, что предлагаемые изменения «разрушают российское государство и создают угрозу самому его существованию уже в ближайшем будущем. Эти изменения несовместимы со свободой и демократией, достоинством и правами человека».

Письмо подписали 192 депутата муниципальных округов Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Псковской, Свердловской, Рязанской, Тверской, Московской областей, Краснодарского края, республики Якутии, а также ряда городских и региональных собраний.

Москва, Игорь Юров

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