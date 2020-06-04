Уральские металлурги подарили детским домам бесконтактные термометры

ММК подарил детским домам и центрам помощи детям бесконтактные термометры.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», девять детских домов и центров помощи детям получили в подарок от компании пирометры – бесконтактные термометры для измерения температуры тела.

«В нашем учреждении был один бесконтактный термометр, купленный нами еще до пандемии, – рассказывает директор центра «Надежда» Татьяна Митрофанова. – Когда в регионе был введен режим повышенной готовности, еще один аппарат выделило министерство социальных отношений Челябинской области, но даже двух не хватало, ведь измерять температуру необходимо было минимум трижды в день – и воспитанникам центра, и сотрудникам, и посетителям. Поэтому подарок от ММК оказался очень кстати».

В центре «Надежда» воспитываются 49 детей и подростков до 18 лет, одномоментно на территории центра находятся чуть меньше сотни человек вместе с немногочисленными посетителями.

Даже в период самоизоляции воспитанники, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, выходят на прогулки, правда, с соблюдением санитарных норм: детей разделили на небольшие группы, выдерживают социальную дистанцию.

Теперь в центре «Надежда» четыре прибора для бесконтактного измерения температуры, и этого вполне хватает, чтобы максимально быстро получить данные по всем детям и работникам.

«Охватив весь мир, пандемия коронавируса еще раз высветила людей, которым небезразлична судьба ближнего своего, в данном случае – детей-сирот, – говорит директор центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Татьяна Митрофанова. – Комбинат всегда помогает городу, но в эти дни его помощь коснулась буквально каждого».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 04.06.20

Более 190 депутатов из разных регионов России выступили против поправок в Конституцию. / Южноуральца оштрафовали за фейк о смерти в больнице. / Доллар по 103 рубля и «катастрофическая безработица»: экономисты опубликовали новый прогноз для России. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»