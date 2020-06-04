Опять двое: южноуральский минздрав опубликовал данные по COVID-19 на 4 июня

В Челябинской области за сутки от коронавируса скончались 2 человека – мужчины 69 и 73 лет.
Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, на утро 4 июня подтверждены 3 тысячи 469 случаев заболевания COVID-19, 113 инфицированных выявлено за прошедший день.
Продолжают лечение 1 тыяча 868 человек. Выписаны 1 тысяча 540 пациентов. 12 граждан переведены в медицинские учреждения по месту регистрации в другие регионы РФ. 49 скончались.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 04.06.20
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