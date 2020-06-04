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Четверг, 4 июня 2020, 10:04 мск

Новости Челябинск

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В ХМАО перевернулся автобус с южноуральскими вахтовиками

Семеро челябинцев пострадали в ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла рано утром на 237-м километре промысловой автодороги Лянтор – Карымкары. У автобуса «ГАЗ», в котором находились 14 человек, лопнуло заднее колесо. Машину снесло в кювет и перевернуло. Пострадали 7 человек – все жители Челябинской области.

Они госпитализированы в ОКБ Ханты-Мансийска.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 04.06.20

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