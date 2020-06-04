Челябинск с ночи окутал плотный смог

Челябинцы всю ночь задыхались от выбросов промпредприятий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», выбросы накрыли Челябинск и пригороды в ночь на четверг, 4 июня. Горожане рассказали об этом в социальных сетях.

«Я аж проснулся от вони в квартире. Дышать нечем на Братьев Кашириных», – возмущаются южноуральцы. «Ужас, ужас, все горло и нос дерет, глаза слезятся. Животные лежат просто и тяжело дышат, да что такое-то!" – поддерживают земляков горожане.

«Ночью в 2 часа был сильный выброс, дымили все трубы. У нас из окна хорошо видно. Пока все спят, они травят. Где наши экологи?" – задаются вопросом челябинцы. «У нас до АМЗ дошло, при чем через день вонь стоит», – пишут горожане. «Со вчерашнего вечера, около 23:00 началось», – уточняют другие.

«Воздух сизый, дышать тяжело, – описывают свои утренние ощущения жители областного центра. – А у кого сейчас пневмония, каково им?"

Среди возможных предприятий-нарушителей горожане называют все крупные производства, расположенные в Металлургическом и Курчатовском районах. И вспоминают, что не так давно губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил о снижении в городе выбросов более чем на 20%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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