ММК сохраняет жесткие меры по снижению рисков распространения COVID-19

На ММК действуют жесткие меры по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», на предприятии сохраняют приверженность необходимости последовательного выполнения профилактических мер по предупреждению распространения COVID-19. Об этом заявил генеральный директор компании Павел Шиляев.

«Как вы знаете, в нашем регионе был введен первый этап снятия ограничений режима самоизоляции из-за коронавируса. Послабления коснулись как населения, так и бизнеса. Стали возможны прогулки, занятия спортом на свежем воздухе, по которым многие уже соскучились. Хорошая новость для бизнеса – открытие непродовольственных магазинов площадью до 400 квадратных метров. Теперь и граждане имеют возможность приобрести необходимые им товары, и магазины могут продолжить нормальную работу», – отметил Павел Шиляев.

Вместе с тем руководитель ММК охарактеризовал статистику заболеваемости коронавирусом в области и в Магнитогорске как стабильно высокую. С учетом этого, по мнению Павла Шиляева, необходимо продолжать строго и неукоснительно соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора и постановления регионального правительства.

«На ММК утвержден перечень мероприятий по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции, который мы требуем, подчеркну это слово – требуем – выполнять», – акцентировал Павел Шиляев.

Прежде всего, это масочный режим, соблюдение которого обязательно при передвижении на работу и с работы. Также исходя из критериев, разработанных Роспотребнадзором, ношение средств индивидуальной защиты органов дыхания является обязательным и на работе в случаях, когда площадь помещения, в котором расположено рабочее место, составляет менее четырех квадратных метров на одного работника.

«Мы выдали работникам средства защиты и настаиваем, чтобы они неукоснительно соблюдали все правила масочного режима, которые четко обозначены и доведены до каждого. Этот процесс контролируется уже в момент пересечения работником проходных», – подчеркнул генеральный директор ПАО «ММК».

Также большое значение, по словам Павла Шиляева, имеет соблюдение мер социального дистанцирования. На комбинате маршруты движения определены таким образом, чтобы минимизировать пересечение людей. Был разграничен доступ в помещения. Предприняты меры по снижению перемещений, сокращены обходы, совещания, уменьшено число их участников при обязательном соблюдении масочного режима.

«Жизнь не должна полностью останавливаться. Но мы все должны понимать, что до того, как будет разработана и массово применена вакцина, коронавирус будет оставаться с нами. Поэтому необходимо сконцентрироваться на безусловном выполнении основных профилактических мероприятий – это социальная дистанция и ограничение количества контактов, масочный режим, а также регулярная дезинфекция рук. Все эти правила в нашей компании приняты, а для их выполнения обеспечено все необходимое. Поэтому всем надлежит их соблюдать самим и следить за соблюдением коллегами», – отметил Павел Шиляев.

Говоря о влиянии ситуации на производство ММК в условиях пандемии, генеральный директор заметил, что «улучшение эпидемиологической обстановки в ряде регионов привело к смягчениям карантинных мер. Заработали не только магазины и предприятия сферы услуг. Из карантина выходят автозаводы и машиностроительные компании, все чаще возобновляются стройки – это основные сектора, потребляющие наш металл».

«Говорить о том, что мы всерьез почувствовали эффект от смягчения ограничительных мер и начинаем пожинать плоды этого, конечно, еще рано, – прокомментировал Павел Шиляев. – Но совершенно очевидно, что на рынке происходят изменения настроения. Наши продавцы видят это в общении с клиентами комбината. Клиенты выбирают металлопродукцию со складов, которые мы вынуждены были создавать на их площадях. Мы видим некоторое увеличение деловой активности, движения денег. Я считаю, что настроения в экономике и в бизнесе начинают меняться в лучшую сторону».

Челябинск, Виктор Елисеев

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